Scala dei Turchi | la famosa scogliera siciliana si sta sbriciolando

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladeisi sta: è quanto denuncia l’associazione ambientalista Mareamico in riferimento allaparete rocciosa lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento. L’erosione delle rocce, causata dall’eccessiva cementificazione che ha modificato il normale deflusso delle acque piovane, rischia seriamente di danneggiare uno dei siti naturali più importanti della Sicilia: “Ladeisi sta sciogliendo come neve al sole – scrive su Facebook l’associazione – e ad accorgersene è solo Mareamico. Ormai sono anni che documentiamo lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell’Unesco”. Massi caduti dalla parete Ladeiha acquisito questo nome per il caratteristico aspetto ondulato, “a” per l’appunto, ma anche per le vicende dei pirati saraceni (“”), che secondo la leggenda ormeggiavano le navi nelle ...

