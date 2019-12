Report allenamento Napoli | Milik ha svolto una parte del lavoro in gruppo

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Anche oggi ci sarà una doppia seduta diper ilche è in ritiro alla ricerca della forma migliore per affrontare la doppia sfida contro Udinese e Genk. Gli uomini di Ancelotti hanno sostenuto il primodi giornata iniziando la sessione con esercizi di prevenzione in palestra. Poi riscaldamento in campo prima di passare altecnico tattico e situazioni di gioco su palle inattive.hadella seduta inpersonalizzato. Si sono allenati aanche Allan, Ghoulam e Tonelli. L'articolohaunadelinilsta.

