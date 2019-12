Nintendo Switch supera le vendite di PS3 in Giappone

Unieuro svela delle imperdibili offerte per PS4 - Nintendo Switch Lite e Death Stranding : Siete ancora indecisi su cosa regalare o regalarvi questo Natale? Niente paura! Unieuro ha da poco svelato delle nuove interessantissime offerte contenute nel suo volantino "Tra tanti regali sottocosto il tuo!".Le promozioni prendono il via oggi, 5 dicembre, e riguardano PS4, Nintendo Switch Lite e l'apprezzatissimo Death Stranding.Death Stranding è protagonista di una offerta molto interessante, dato che potete fare vostro il gioco di Hideo ...

Nintendo Switch sarà lanciato in Cina la prossima settimana : La variante cinese ufficiale di Nintendo Switch verrà lanciata nella Cina continentale la prossima settimana, hanno annunciato Tencent e Nintendo. Il pacchetto sarà venduto per 2.099 yuan (~ $ 297) e include una copia di New Super Mario Bros. Deluxe. Questo è l'unico titolo ufficialmente approvato per la vendita finora, secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, anche se altri giochi come Mario Kart 8 e Super Mario Odyssey sono in ...

Halo su PlayStation e Nintendo Switch? Per Phil Spencer 'Microsoft vuole concentrarsi sull'esperienza solo su Xbox' : Durante un'intervista, Phil Spencer ha rivelato perché Halo non è mai stato rilasciato su PlayStation e console Nintendo. Il motivo? Sembra che un'eventuale versione del gioco per queste due piattaforme non avrebbe portato "l'intera esperienza Xbox" nota per il franchise di Halo.Spencer ha parlato delle precedenti dichiarazioni di Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, riguardo il rilascio di Halo su PlayStation. All'E3 2019, Spencer aveva ...

TRAILS OF COLD STEEL III arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che The Legend of Heroes: TRAILS of COLD STEEL III sarà disponibile nella Primavera del 2020 su Nintendo Switch™ in Nord America, Europa e Oceania! È il primo titolo della serie The Legend of Heroes, che arriverà su questa piattaforma. É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei ...

Farming Simulator 20 è disponibile da oggi per Nintendo Switch e per dispositivi mobile! : In Farming Simulator 20 manovrerai veicoli e macchinari riprodotti fedelmente dai principali marchi del settore. Per la prima volta su Nintendo Switch, arriva la più grande azienda di macchinari agricoli del mondo: John Deere. Guida mezzi di altri famosi marchi come Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Valtra, Krone, Deutz-Fahr e molti altri. Farming Simulator 20 presenta una nuova ambientazione nordamericana in ...

Il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe è disponibile da oggi : Il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata contenente una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia.Con le feste dietro l'angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria, una coppia di controller Joy-Con ...

Nintendo annuncia il Bundle Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata : Accendi i motori e metti il piede ben saldo sull’acceleratore – il Bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata – contenente una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria* – è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia. Con le feste dietro l’angolo, questo Bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ...

Neverwinter Nights : Enhanced Edition disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Skybound Games e Beamdog annunciano che Neverwinter Nights sarà da oggi disponibile per console.Neverwinter Nights: Enhanced Edition ripropone il gioco vincitore del premio "Computer RPG of the Year" del 2002, con oltre 100 ore di DLC, inclusi 10 avventure D&D standalone.Il disco contiene le espansioni "Shadows of Undrentide" e "Hordes of the Underdark", oltre a numerose modalità come "Wyvern Crown of Cormyr" e "Pirates of the Sword ...

Nintendo Switch spopola durante il Black Friday negli USA : I giocatori si stanno entusiasmando per l'arrivo della prossima generazione di PlayStation e Xbox. Ma le console non usciranno fino alla prossima stagione delle vacanze natalizie. Nel frattempo, Nintendo Switch sta spopolando negli USA tra i giocatori in cerca di nuovi sistemi di gioco.Lo Switch è stato tra gli articoli più popolari venduti durante il ​​Black Friday secondo gli analisti, che hanno affermato che la console ibrida ha ...

Nintendo Switch potrebbe avere un ciclo vitale più lungo del previsto : Switch è stata lanciata sul mercato nel 2017 e da allora ha venduto circa 42 milioni di unità, contro le 101.63 milioni raggiunte da Wii nel suo intero ciclo vitale.L'analista di Morningstar Investment Services Kazunori Ito ha così dichiarato:"Qui di solito le vendite subiscono un picco, tuttavia Switch potrebbe avere un ciclo vitale più lungo. Integrando una console fissa e portatile allo stesso tempo, Nintendo ha a disposizione un'ottima ...

Ridge Racer 8 potrebbe non arrivare su Nintendo Switch : L'anno scorso, si vociferava che Bandai Namco stesse portando Ridge Racer 8 in esclusiva su Nintendo Switch. Anche se non è mai stato fatto alcun annuncio ufficiale, questo progetto sarebbe stato abbandonato, secondo il canale YouTube Doctre81.Questo aggiornamento proviene dal profilo LinkedIn di un ex dipendente di Bandai Namco Singapore Studios, un senior software engineer dell'azienda e lead engineer di due titoli "non annunciati e ...

Switch vende 25 volte in più di PS4 in Giappone : nella scorsa settimana Nintendo ha una quota di mercato del 95% : Pokemon Spada e Scudo hanno già stabilito il record della serie con il loro incredibile lancio, ma se pensavate che lo slancio delle vendite sarebbe presto diminuito, sappiate che non è accaduto. Almeno a giudicare dagli ultimi dati di vendita Giapponesi della scorsa settimana.Secondo Famitsu, Pokemon Spada e Scudo hanno venduto altre 382.500 copie la scorsa settimana nel paese e sono in cima alle classifiche di vendita ancora una volta, ...

Black Friday : ecco le promozioni di Euronics per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Anche il gruppo Euronics CDS ha svelato le sue offerte valide per il periodo del Black Friday. Nello specifico, le promozioni saranno disponibili dal 28 novembre al 2 dicembre.La nota catena offre interessanti sconti su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Per quanto riguarda PS4, troviamo PS4 Pro da 1 TB + due controller in promozione a 299,99 Euro, con uno sconto del 31% sul prezzo di partenza di 439,99 Euro.Leggi altro...

Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch ha una data di uscita : Capcom pubblicherà Devil May Cry 3 Special Edition per Switch tramite Nintendo eShop il 20 febbraio 2020.Devil May Cry 3 Special Edition è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360 tramite Devil May Cry HD Collection, che include anche Devil May Cry e Devil May Cry 2.Ecco una panoramica del gioco, via Capcom:Leggi altro...