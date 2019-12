Morto ragazzo a Ferrara | vittima di malore dopo la sua festa di laurea

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragedia a, dove in una casa situata in via Boiardo, undi 34 anni è stato ritrovatoalle prime luci dell’alba di questa mattina, giovedì 5 Dicembre 2019. Ieri, mercoledì 4 Dicembre 2019, aveva festeggiato insieme ad amici e parenti il conseguimento dellain Giurisprudenza. In base ai primi accertamenti effettuati dalle autorità competenti, il 34enne sarebbe stato colto da un. Probabilmente la morte potrebbe essere avvenuta per undovuto ad eccesso di un mix tra alcol e droga. Questa ipotesi però è ancora tutta da confermare. Stando alle prime indagini degli inquirenti, il giovane ha avuto nel corso della notte una crisi respiratoria che lo ha portato alla morte poco prima delle 3. Al momento, gli inquirenti escludono segni di violenzaL’uomo, lucano ma studente di UniFe,aver conseguito la, ...

Loianna22 : Si era laureato ieri mattina in Giurisprudenza: nella notte dopo aver festeggiato ha avuto un malore ed è morto. Il… - kvloron : @livresetfleurss Il mio ragazzo con 37 di febbre sì dà per morto e non scherzo (io lo assecondo perché gli voglio b… - Barbara89682041 : RT @MinervaMcGrani1: -