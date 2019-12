Marco Baldini a 60 ani sto provando ad avere un figlio

people24.myblog

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ospite nel solotto di Caterina Balivo “Vieni da me”durante l’intervista ha raccontato:«Ho 60 anni e stoadun» si è raccontato al pubblico, dal successo con Fiorello al periodo buio della ludopatia. Poi la rivelazione. «Da quattro anni sto con Aurora lei ha 34 anni, 26 anni meno di me. Ancora mi chiedo come si sia innamorata. Ci siamo conosciuti in un bar e non aveva idea di chi fossi. È molto lontana dal mondo dello spettacolo. Ci siamo innamorati e siamo andati subito a convivere. Adesso stiamoadun… Ho sessant’anni ma credo che ce la farò». Caterina Balivo accoglie con piacere la notizia e risponde ironica: «Si dice sempre alle donne che a una certa età è difficilefigli, ma anche per gli uomini lo è».ci scherza su: «È difficile anche per gli uomini, ma ancora non ho bisogno dell’aiuto della ...

