Manca farmaco anti tumore | sospesa terapia ai pazienti

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La denuncia di un paziente dell'ospedale di Avola. Ilche attualmentenella struttura, e che non si trova neanche nel resto d'Italia, è la mitomicina Si è visto negare l'accesso allaper lanza del suo medicinaletumorale. E così Vincenzo Santuccio, affetto daalla vescica, è rimasto senza cura. Il caso si è registrato all'ospedale di Avola, in provincia di Siracusa, ma riguarda l'intero territorio nazionale. Ilche attualmente non si trova in Italia è la mitomicina, unbioticoneoplastico utilizzato daiaffetti da. "Ho unalla vescica - ha raccontato l'uomo al Corriere -. Seguo un protocollo di 12 mesi che prevede dopo l'operazione l'assunzione deluna volta al mese. Questo mese ho dovuto saltare laperché ilin tutta Italia". L'tumorale è ...

