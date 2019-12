L’espansione Breaking Ground per Kerbal Space Program Enhanced Edition è ora disponibile

gamerbrain

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Private Division e Squad hanno annunciato oggi che l’espansioneè orasu PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X. L’attesissima seconda espansione diporta su console una grande quantità di interessanti contenuti per giocatori vecchi e nuovi. L’acclamata espansioneè già uscita su PC nel maggio del 2019. “Queste nuove caratteristiche sono state apprezzate moltissimo su PC e ora siamo lieti di poter offrire l’espansione a tutti i nostri giocatori su console”, ha dichiarato Nestor Gomez, Produttore capo alla Squad. “arricchisce l’esperienza di gioco introducendo un ...