Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha lanciato un nuovo indizio sul suo futuro: Zlatan vuole tornare a giocare nel nostro campionato e lo ha fatto tramite un'intervista a 360 gradi a GQ Italia, in cui ha dichiarato che lo vedremo "presto in Italia", "in unache deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti". La destinazione più probabile sembrerebbe il Milan,con cui ha militato per due stagioni tra il 2010 e il 2012. Una scelta fortemente caldeggiata dalla moglie Helena Seger, ex modella e amante della città meneghina. Il mercato di gennaio quindi rappresenterebbe un punto di svolta per un Milan desideroso di rinnovare la propria storia. Infatti, dopo l'incontro di qualche settimana fa di Mino Raiola con Maldini e Boban, l'accordo con la società rossonera sembrerebbe già a buon punto. D'altro canto però, Massara ha cercato di spegnere ...

lukescintu : Ibrahimovic fa sognare i milanisti: 'Vado in una squadra che ha sete di vittoria' - zazoomblog : Ibrahimovic congela il Milan e aspetta il Napoli: vuole far sognare i tifosi azzurri - #Ibrahimovic #congela #Milan… - zazoomnews : Ibrahimovic congela il Milan e aspetta il Napoli: vuole far sognare i tifosi azzurri - #Ibrahimovic #congela… -