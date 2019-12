“Ibrahimovic al Milan?” | la risposta di Bonaventura

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Ibra è un grandissimo giocatore, un campione. Magari averlo in squadra, penso che tutte le squadre lo vorrebbero. Detto questo, non so cosa succederà. I campioni sono ben accetti in tutte le squadre”. Sono le parole del centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky Sport, in merito ad un possibile arrivo dell’attaccante svedese.L'articolo “Ibrahimovic al Milan?”, ladiCalcioWeb.

