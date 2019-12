Giustizia | Conte | riforma processo civile svolta | più efficienza sistema

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Il via libera alladelda parte del Cdm “è particolarmente significativo, si tratta di un ddl delega per garantire una maggioreal”, una“che segna unaper l’accelerazione dei tempi, un passaggio importante e strutturale che si attendeva da anni” e significato anche per l’attrattività dell’Italia a livello economico. Lo dice il premier Giuseppe, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.Il presidente del Consiglio confida che, grazie a questa, l’Italia potrà “attirare sempre più investitori”.L'articolo, piùMeteo Web.

