Fabrizia De André lancia un appello a Francesca a Pomeriggio 5

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Deè tornata a parlare di fronte alle telecamere di5 della delicata situazione nella sua famiglia. Figlia di Cristiano Dee nipote del più famoso Fabrizio/Faber, la ragazza ha raccontato di come sia riuscita a ricucire il difficile rapporto con suo padre. Il riavvicinamento, però, non ha convinto sua sorellaDe, ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza, infatti, finita la tormentata storia d’amore con Gennaro Lillio (ora alle prese con Pechino Express), ha ripreso la sua passata relazione con Giorgio Tambellini.ha affermato che tutto lo scandalo circa la sua relazione con Giorgio piovuto durante la sua permanenza nella casa, sia stato orchestrato proprio dalla sua famiglia. Mahato una sua sorella: vuole fare pace anche con lei e ricostruire la relazione che avevano prima....

pomeriggio5 : L’appello di Fabrizia De Andrè a #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: 'La mia porta è sempre aperta' L'appello di Fabrizia De Andrè per sua sorella Francesca #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Evviva #Pomeriggio5, evviva il #caffeuccio ed evviva naturalmente la nostra @carmelitadurso! Oggi parliamo di liti in fam… -