Della Casa-Meleo | domani intervento per ripristinare riscaldamento case popolari

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – La presidente del IV Municipio, Roberta, e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, Linda, sono arrivate in via Satta, nella zona dil Bruciato a Roma, per incontrare il gruppo di abitanti dellescesi in strada per protestare contro il mancato funzionamento degli impianti di. “- ha annunciato uno dei manifestanti- verranno a fare un sopralluogo per controllare e sistemare gli impianti didelle palazzine di via Satta. Se entro lunedi’ questa promessa non verra’ mantenuta, noi torneremo di nuovo qui in strada”. “Segnalatemi tutte le vostre criticita’. Noi stiamo intervenendo in tutte le- ha detto la presidente- per sistemare un patrimonio in cui non e’ stata fatta manutenzione per decenni”. L'articolo: ...

