Darksiders Genesis è ora disponibile su PC e Google Stadia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) THQ Nordic ed Airship Syndicate sono lieti di annunciare cheè da oggisu PC e. Si tratta del capitolo in qui fa la sua comparsa il quarto cavaliere dell'apocalisse Conflitto. Il tutto condito da sane meccaniche Hack and slash con visuale dall'alto (in pieno stile Diablo e compagni)."In questo spin-off di tipo action RPG, Conflitto (uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse) è chiamato a salvare l'umanità dalla distruzione per mano di Lucifero.vanterà intensi combattimenti, esplorazione, enigmi ed epiche boss fight. Il titolo permette di immergersi nell'universo di, per la prima volta con una prospettiva dall'alto."Inoltre gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo e frenetico trailer di lancio, prima di lasciarvi vi ricordiamo che se state aspettando il gioco su Nintendo Switch, PS4 ed Xbox One dovrete ...

