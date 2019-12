Crash test EuroNCAP | cinque stelle per 9 modelli su 12 Bene le elettriche | solo 3 stelle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono lusinghieri gli ultimi risultati deieffettuati da Euro NCAP, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l’Automobile Club d’Italia. Sono stati 12 iati e nove hanno ottenuto il punteggio massimo di: Audi Q7, Ford Kuga e Mondeo, Renault Captur, Peugeot 2008 (nella versione accessoriata con il safety pack), Tesla Model X, Porsche Taycan, Subaru Forester e Skoda Octacvia. Quattroper VW Sharan e Seat Alhambra. Tre per Jeep Renegade, ormai a listino da qualche anno. “Questi risultati premiano i costruttori di auto che hanno creduto e investito sulla sicurezza attiva – ha affermato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani: “Per raggiungere gli obiettivi che ci impone l’Unione Europea, però, ‘zero morti’ è indispensabile che tutti i veicoli siano dotati ...

