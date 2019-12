Pontecagnano Faiano | operazione dei Carabinieri | arrestato spacciatore

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nella giornata del 3 dicembre, idella Stazione di, con il supporto aereo del locale 7° Nucleo Elicotteri, traevano i arresto, in flagranza di reato, il 31enne D.R., pregiudicato del luogo, nullafacente. A seguito di perquisizione domiciliare, estesa anche su alcuni casolari nella sua disponibilità, venivano rinvenuti e sequestrati circa 350 grammi di marijuana già essiccata e 4 lampade alogene utilizzate per la coltivazione “indoor”. Inoltre, venivano rinvenute 44 schede SIM del gestore “Lycamobile”. Dopo le varie formalità, l’Autorità giudiziaria disponeva la traduzione dell’presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. L'articolodeiproviene da Anteprima24.it.

