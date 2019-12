Palestina | 72 anni dalla Risoluzione ONU violata

feedproxy.google

« La realizzazione di colonie nel territorio palestinese occupato, compreso Gerusalemme Est, non ha alcun valore legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale come indicato2334 (2016) del Consiglio di Sicurezza ». A ripetere l'affermazione ormai pleonastica, visto che non viene fatta rispettare, è stavolta Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite. La riporta il sito internet dell'ONU. L'occasione per l'intervento è data

