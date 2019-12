PAGELLE Udinese Bologna | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

PAGELLE Lazio Udinese : Immobile inarrestabile - Luis Alberto incanta VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Udinese, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Ekong VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 7, Milinkovic 6, Leiva 7 (75’ Cataldi sv), Luis Alberto 7.5 (79’ Andrè Anderson sv), Lulic 6.5 ...

Lazio-Udinese 3-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Immobile macchina da gol - disfatta per i friulani [FOTO] : LAZIO UDINESE pagelle – E’ terminata la sfida dello stadio Olimpico, la Lazio ha stritolato 3-0 l’Udinese. Patrita chiusa già nel primo tempo, con la formazione biancoceleste in vantaggio di tre reti dopo 45 minuti. Le reti portano la firma del solito Immobile (doppietta con un gol su rigore) e Luis Alberto (da penalty). Nella ripresa friulani mai davvero pericolosi, con i padroni di casa che hanno gestito bene risultato ...

Sampdoria-Udinese 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Ramirez decide il match : Sampdoria-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match delle 18 valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Udinese in un vero e proprio scontro per la salvezza. Nel primo tempo meglio la squadra bianconera, nella ripresa la reazione della Sampdoria complice anche l’espulsione di Jajalo che ha lasciato in 10 la sua squadra. Vantaggio per l’Udinese con la rete ...

Udinese-Spal 0-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Musso decisivo - l’argentino para un rigore a Petagna [FOTO] : Udinese-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Bella partita alla Dacia Arena tra Udinese e Spal. Uno scontro salvezza da cui nessuno esce vincitore. Gol annullato a Nestorovski per fuorigioco nel primo tempo. Un paio di occasioni per parte con Floccari e Strefezza che non trovano la giusta mira, de Paul e Mandragora respinti bene dalla difesa ferrarese e dall’ottimo Berisha. Nella ripresa è l’Udinese a farsi preferire, ma la ...

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Genoa-Udinese 1-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : che magia di De Paul [FOTO] : Genoa-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un importante scontro salvezza valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Genoa e Udinese in una partita emozionante e che ha dato indicazioni per le zone basse della classifica. Le due squadre si sono confermate vive e con buone possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale, quello della permanenza nel massimo campionato italiano. ...

Udinese-Roma 0-4 - le PAGELLE di CalcioWeb : Kluivert e Zaniolo trascinano i giallorossi : Udinese-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Una grande Roma passeggia a Udine sui resti della squadra di Tudor. Altra pesante sconfitta per i friulani dopo il 7-1 di Bergamo, ancor più grave visto che i giallorossi hanno giocato in 10 dal 32esimo per l’espulsione di Fazio. Per la squadra di Fonseca in gol Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov, quest’ultimo su calcio di rigore. Nessuna insufficienza per i giallorossi, unico 6 ...

PAGELLE e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

