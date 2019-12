Omicidio Sacchi | parla Anastasia | non sapevo nulla dei 70 mila euro nello zaino | io e

ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Non ha fatto scena muta, a differenza degli altri protagonisti di questa vicenda, ne' si e' limitata a una dichiarazione spontanea. Anastasiya Kylemnyk, la 25enne babysitter ucraina e fidanzata di Luca, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub, ha scelto di difendersi dall'accusa di avere svolto un ruolo centrale nelle trattative con i pusher di San Basilio finalizzate all'acquisto (poi saltato) di 70 kg di marijuana assieme a Giovanni Princi (amico di scuola della vittima). Comparsa davanti al gip Costantino De Robbio per l'interrogatorio di garanzia,, da venerdi' sottoposta all'obbligo di firma giornaliero presso una stazione dei carabinieri, ha impiegato una mezz'ora scarsa per ribadire di essere "assolutamente estranea", assieme al suo fidanzato, a qualunque ipotesi di traffico ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - LaStampa : Omicidio Sacchi, interrogata Anastasia: “Non sapevo di avere 70 mila euro nello zaino” - Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola a Roma: misure cautelari nei co… -