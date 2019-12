Montagna | in Valbrenta ricerca in corso 67enne veneziano

liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Vicenza, 4 dic. (Adnkronos) - Sono inda ieri in tarda serata le ricerche di un uomo partito ieri mattina da Mestre in treno in direzione Valsugana, dove di consueto va a camminare - nelle zone del comune di, Cismon del Grappa, al confine con Trento - senza indicare la propria destin