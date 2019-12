Milan | Pioli sorride | Caldara sta per tornare a disposizione

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Mattiasta tornando a piccoli passi adi Stefano: ieri ha giocato nella partitella in famiglia Mattiaci sta provando in tutti i modi ad uscire dal tunnel e rivedere finalmente la luce. Il difensore centrale è arrivato nell’estate del 2018 assieme a Higuain e in cambio di Bonucci, acclamato da tutti come il centrale del futuro destinato a comporre una coppia da sogno con Romagnoli. Ma in rossonero ha messo insieme soltanto 155 minuti, tutti nella scorsa stagione. In questo periodo sta provando a rimettere minuti nella gambe aggregandosi alla Primavera. Ne ha giocate due, una a ottobre e l’altra sabato scorso, quando finalmente sono arrivate buone indicazioni. Il rientro in prima squadra è sempre più vicino. Leggi su Calcionews24.com

