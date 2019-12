Mes | Centeno Eurogruppo | Nessuna ragione per cambiare Lega avvia raccolta

blogo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il presidente dell’Marioentra nel dibattito in corso in Italia sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism). A essere finito nel ciclone è il cosiddetto fondo salva Stati che secondo ladi Matteo Salvini non è emendabile ma è solo da rigettare perché mette in definitiva in pericolo i risparmi degli italiani. Il M5s invece preme per il rinvio della riforma, creando tensioni nella maggioranza. Sondaggio sul Mes: gli italiani preferiscono la linea di Conte a quella di Salvini L'indagine svolta da Nando Pagnoncelli per DiMartedì. Il leader del Carroccio nella sua battaglia contro il Mes ha fatto leva nei giorni scorsi sulle parole di allarme lanciate dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco, a proposito della novità del fondo di rischio sui ...

Agenzia_Ansa : #Mes, Centeno: 'Non c'è alcuna ragione per riaprire il testo' #ANSA - CottarelliCPI : Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, riguardo al #MES dice che 'il testo non si tocca, c'è già l'accordo poli… - fattoquotidiano : Fondo salva-Stati, presidente dell’Eurogruppo Centeno: “Non vediamo ragione per cambiare testo” del Mes. La firma a… -