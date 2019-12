Meningite fulminante | muore studentessa di 19 anni

Universitaria morta per Meningite fulminante a Brescia - le autorità : ‘Evitare allarmismi’ : Lunedì si è recata come sempre in università per studiare, non potendo di certo immaginare che non avrebbe fatto più ritorno a casa. La protagonista di questa drammatica vicenda, di soli 19 anni, era originaria di Villongo, in provincia di Bergamo, ma frequentava le lezioni della Cattolica a Brescia. Nel pomeriggio improvvisamente la giovane si è sentita male: visto che sembrava avere la febbre molto alta, un amico l’ha accompagnata in tutta ...

Bergamo - 19enne muore per una Meningite fulminante. Sotto profilassi gli studenti di Matematica alla Cattolica di Brescia : Una studentessa di 19 anni è morta questa mattina a Villongo, nella Bergamasca, per una meningite fulminante. Ieri pomeriggio la giovane si trovava a Brescia all’ Università Cattolica che frequentava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia: la diciannovenne aveva la febbre molto alta, ma inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. La notte ...

Studentessa muore a 19 anni per una Meningite fulminante : Tragedia per una Studentessa di Villongo (provincia di Bergamo) che è morta a 19 anni a causa di una meningite fulminante. La giovane si è sentita male nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019 mentre era in università. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e si è spenta il giorno successivo. Studentessa morta per meningite fulminante Dopo aver accusato una febbre molto alta mentre stava frequentando le lezioni alla Cattolica di ...

Brescia - studentessa di 19 anni muore per Meningite fulminante. Profilassi per 90 compagni dell’università Cattolica : È morta martedì mattina poche ore dopo l’arrivo in ospedale una 19enne di Dramma a Villongo, in provincia di Bergamo, colpita da meningite fulminante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane lunedì pomeriggio si trovava a Brescia all’università Cattolica, dove studiava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata in ospedale, ma la 19enne aveva la febbre molto alta, ma, da una ...

Villongo. Studentessa di 19 anni morta per Meningite fulminante : A Villongo, nella Bergamasca, una Studentessa di 19 anni è morta colpita da meningite fulminante. La giovane era a Brescia,

Brescia - si sente male in Università : 19enne perde la vita per Meningite fulminante : Dramma a Villongo, paese della provincia di Bergamo. Una ragazza di 19 anni, studentessa all'Università Cattolica di Brescia è morta oggi, martedì 3 dicembre, per una meningite fulminante. La giovane si era sentita male ieri, in Ateneo, ed era stata accompagnata in ospedale. Nella notte, però, le su condizioni di salute sono precipitate. Avviata la profilassi per familiari ed altri studenti. Il malore in Università V.C. 19enne matricola della ...

Brescia - studentessa di diciannove anni muore di Meningite fulminante : Una studentessa di diciannove anni della provincia di Bergamo è morta nelle scorse ore all'ospedale di Brescia per meningite fulminante da meningococco. Sono in corso gli accertamenti...

Ferrara - 29enne muore per Meningite fulminante : era appena stato dimesso dall’ospedale : Pier Paolo Padovani, 29 anni di Ferrara, è morto lunedì scorso per una meningite da meningococco. Si era presentato il giorno prima in ospedale a Cona con febbre alta e mal di testa e poi era stato dimesso prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. La famiglia ha sporto denuncia: aperta un'inchiesta per omicidio colposo in attesa dell'autopsia. Avviata la profilassi per almeno cento persone.Continua a leggere

Genova - muore di Meningite fulminante a 27 anni. I medici : “Il batterio l’ha uccisa in sei ore”. Avviata profilassi per amici e parenti : È morta sei ore dopo l’arrivo in ospedale per una meningite fulminante Ilaria Caccia, genovese di 27 anni che gestiva insieme al padre la Passeggiata Librocaffè nel centro storico di Genova. A uccidere la giovane meningococco che le è entrato nel sangue e “in poco tempo ha preso possesso del suo corpo – ha detto Matteo Bassetti, primario di infettivologia del policlinico – . È stata un’infezione devastante, una ...

Ilaria - uccisa a 27 anni da una Meningite fulminante : “Profilassi per chi era con lei sabato sera” : Lutto a Genova per la morte di Ilaria Caccia, la barista 27enne uccisa da sepsi meningococcica nel giro di poche ore. Si era presentata al pronto soccorso con febbre alta e poi è arrivata la diagnosi di meningite fulminante. Corsa alla profilassi per chi era con lei sabato sera ad una festa in parrocchia: "Era una ragazza riservata. Questa tragedia colpisce tutta la comunità"Continua a leggere

Meningite fulminante - ragazza 27enne muore a Genova : Giorgia Baroncini La giovane era arriva in ospedale alle 5 di questa mattina ed è stata ricoverata d'urgenza. Per lei però non c'è stato nulla da fare: è morta poche ore dopo Questa volta la Meningite non ha lasciato scampo ad una giovane 27enne genovese. La ragazza era arriva in ospedale poco prima delle 5 di questa mattina ed è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Pronto Soccorso. Per lei però non c'è stato ...

Va a dormire col mal di testa - 21enne trovata morta nel letto dalla mamma : Meningite fulminante : Jessica Cain, 21enne di Gateshead, in Inghilterra, è morta il 14 ottobre. Non aveva accusato particolari sintomi nel corso della giornata, se non un semplice mal di testa per il quale aveva deciso di andare a dormire presto su consiglio della madre. Proprio la donna ha fatto la sconcertante scoperta: "Voglio solo dire alle persone che una emicrania può nascondere qualcosa di più serio" dice ora la 49enne.Continua a leggere

Va a letto con il mal di testa - studentessa trovata morta nel letto dalla mamma : Meningite fulminante : Stroncata da una meningite senza avvertire alcun sintomo se non un mal di testa. L’unica cosa che Jessica Cain ha fatto prima di morire è stato seguire il consiglio di sua madre: ha preso una pillola per il mal di testa e si è messa a letto nella sua casa di Gateshead, in Inghilterra, sperando di svegliarsi meglio. Ma non c’è stato un nuovo giorno per lei: al mattino del 14 ottobre scorso la sua mamma l’ha trovata morta nel suo letto, stroncata ...

Forte dei Marmi - manager della moda stroncata da Meningite fulminante mentre è in vacanza : Alla Verber, famosa manager di moda di origine russa, è morta a causa di una meningite fulminante mentre si trovava con la figlia in vacanza, ospite di un albergo di lusso a Forte dei Marmi, in Versilia. I primi malori sono apparsi lunedì 5 agosto, e meno di due giorni dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il cordoglio di Dsquared: "Addio ad una mente visionaria". Dopo meno due giorni di agonia, le sue condizioni sono peggiorate a tal ...