Maltempo Lazio | il Sindaco di Pomezia | “Terminati i lavori sulle strutture colpite | danni

Maltempo Lazio - frana su Roma-Cassino : “Treni limitati” : Uno smottamento, causato dal Maltempo, ha coinvolto la sede ferroviaria sulla linea Roma-Cassino Tra Ceprano e Ceccano e il traffico dei treni è rallentato, alcuni treni sono limitati o sostituiti e le modifiche alla circoLazione sono previste fino al 7 dicembre, spiega Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fd italiane), sottolineando che 35 tecnici sono al lavoro per la messa in sicurezza e il ripristino della completa circoLazione ...

Maltempo Lazio - l’allerta : “Nell’area metropolitana romana 300 mila persone esposte al rischio alluvioni ed esondazioni” : Cosa accadrebbe nell’area metropolitana di Roma in caso di piena del fiume Tevere, dell’Aniene e degli altri affluenti? E cosa si sta facendo e cosa ancora si deve fare per evitare che si ripetano drammatiche esondazioni come quelle che ci sono state non moltissimi decenni fa? Se ne è parlato oggi al convegno organizzato al Campidoglio dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dal Comune di Roma. L’occasione è stata la ...

Inflazione : l’effetto del Maltempo sul carrello della spesa : l’effetto maltempo si fa sentire sul carrello della spesa con i prezzi dei vegetali freschi che crescono dell’1,2% a novembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un aumento triplo rispetto a quello registrato dall’andamento generale dell’Inflazione (+0,4%). E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat relativi ai prezzi al consumo. “Ad influire sull’aumento delle quotazioni sui ...

Maltempo Sicilia - Rfi : “Circolazione dei treni sospesa sulla Siracusa-Modica-Gela” : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Siracusa – Modica – Gela, nel tratto fra Gela e Dirillo, dalle 5.50 di questa mattina. L’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la zona ha provocato l’allagamento della sede ferroviaria e l’accumulo di detriti sulla linea, dice Rfi. Una decina i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) intervenuti per verificare le condizioni ...

Maltempo Piemonte : crolli e voragini - disagi per la circolazione stradale : Anche a causa del Maltempo, oggi la circolazione stradale è difficoltosa in Piemonte. La A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud per il crollo di una pila del viadotto ‘Madonna del Monte’, investita ieri pomeriggio da una frana. La A5 Torino-Aosta è interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa mentre ...

Maltempo - Fs : modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Nettuno : modifiche e rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Campo di Carne e Nettuno, linea Roma – Nettuno (FL8), a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge che stanno imperversando nel Lazio hanno causato un movimento franoso che interessa anche uno dei due binari nei pressi di Marechiaro. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Possibili pertanto rallentamenti nella circolazione, variazioni o limitazioni dell’offerta di ...

Maltempo Calabria : circolazione ferroviaria sospesa su diverse tratte : circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie calabresi, a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la Calabria. Interrotta, dalle 12.00, la Lamezia Terme – Catanzaro Lido, a causa dell’allagamento della sede ferroviaria e della presenza di detriti in più punti della linea. Le forti piogge hanno provocato anche una frana fra Marcellinara e Catanzaro. Il treno Regionale 3829, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, questa mattina ...

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...

Maltempo Lazio : allagamenti a Roma e Fiumicino - fiume Arrone osservato speciale : Forte ondata di Maltempo nella notte a Fiumicino, con piogge, vento forte e mareggiate. Molti gli interventi di Polizia locale e Protezione civile fino a questa mattina. allagamenti si sono registrati in tutta Passo della Sentinella, a Focene in viale di Focene, via degli Ormeggi, in via dei Dentali, sulla spiaggia di Mare Nostrum, dove si registrano 60 cm di acqua. allagamenti anche nel tratto finale di via di Torre Clementina. Un albero ieri ...

Maltempo Lazio : l’area di Anzio e Pomezia la più colpita - un centinaio di interventi : Le squadre dei vigili del fuoco di Roma e Provincia sono impegnate nelle operazioni di intervento per allagamenti, caduta alberi e rami. Circa un centinaio gli interventi dalle 20 di ieri sera fino a questa mattina, circa una ventina ancora da eseguire. Sono intervenute anche le squadre dei sommozzatori. Le aree più colpite sono quelle di Anzio e Pomezia. L'articolo Maltempo Lazio: l’area di Anzio e Pomezia la più colpita, un centinaio di ...

Maltempo Lazio : sgomberate 6 persone al Passo della Sentinella a Fiumicino : A Fiumicino, 6 persone sono state sgomberate nella zona abitata del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, per prevenire rischi causati dal Maltempo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Protezione civile e la Polizia locale stanno continuando ad intervenire su tutto il territorio a causa del Maltempo, in particolare per il forte vento di questa sera. Sono state sgomberate sei persone da Passo della Sentinella ...

Maltempo Liguria : la circolazione dei treni sospesa tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo : “In seguito al peggioramento delle condizioni meteo nel Nord Ovest, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 10.30 tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo, linea Alessandria – Acqui Terme – San Giuseppe di Cairo, per un movimento franoso causato dal Maltempo che ha interessato anche la sede ferroviaria”. Lo rende noto Ferrovie dello Stato comunicando che è già stato attivato un servizio sostitutivo, con bus tra Acqui ...

Maltempo Alto Adige - al via tavolo di coordinamento per la ferrovia della Val Pusteria : “Entro la prossima settimana alcuni treni in circolazione” : Per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa dopo gli smottamenti e le frane dei giorni scorsi, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha convocato un tavolo di coordinamento. Ne fanno parte RFI (delegazione guidata da Vincenzo Lamberti), STA (presenti il presidente Martin Ausserdorfer e il direttore Joachim Dejaco), Ufficio geologia e prove materiali (Volkmar ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...