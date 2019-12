Il mezzo passo indietro di Conte | “Sul Mes non escludo il rinvio”

Juventus - con la Champions di mezzo è un disastro : serve Ronaldo per fermare il Sassuolo. L’Inter sogna il sorpasso : La Juventus fermata sul 2-2 dal Sassuolo, bianconeri ancora in difficoltà con la Champions di mezzo. L’Inter adesso può prendersi la vetta della classifica La domenica della 14ª giornata di Serie A si apre con il passo falso della Juventus. Impegnati nel lunch match contro il Sassuolo, i bianconeri non sono andati oltre il 2-2, risultato raggiunto in rimonta grazie ad un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo (di Bonucci la prima rete, ...

Mondo di mezzo - l’articolo 416 bis ha colmato un vuoto normativo. Ora però non è più al passo coi tempi : di Andrea Taffi L’articolo 416 bis del Codice Penale dice che l’associazione a delinquere è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti. Questo articolo è stato introdotto nel nostro Codice Penale con la Legge n. 646 del 1982 (la Legge Rognoni-La Torre) per colmare un inaccettabile ...