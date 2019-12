Genitori di Luca Sacchi a Chi l’ha visto | “Anastasiya? Mai più vista”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La puntata di Chi l’hadi mercoledì 4 dicembre 2019 ha dato spazio aidiper intervenire dopo l’interrogatorio della fidanzata Anastasiya, indagata per tentato acquisto di droga. Idia Chi l’haA differenza di altri imputati nel processo per la morte diche si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, Anastasiya ha risposto al gip durante l’interrogatorio di garanzia. Ha affermato di non sapere di avere nello zaino 70 mila euro e di essere andata davanti al pub con il fidanzato per tenere d’occhio suo fratello. Ha dunque ribadito la loro estraneità a tutto ciò che ha a che fare con la droga. Poi ha aggiunto che Giovanni Princi, il ragazzo che la sera del 23 ottobre 2019 aveva contattato gli spacciatori per acquistare la droga e attualmente in carcere, era un grande amico di. Idel ...

zazoomnews : I genitori di Luca Sacchi a Chi l’ha visto: “Anastasia? Mai più vista” - #genitori #Sacchi #visto: #“Anastasia? - notizieit : I genitori di Luca Sacchi a Chi l’ha visto: “Anastasia? Mai più vista” - fegato82 : Nella storia di Luca Sacchi, la madre ha denunciato il figlio assassino. Questi sono genitori, non quella vecchia i… -