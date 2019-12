Chi l' ha visto? | stasera su Rai3 i casi di Luca Sacchi e Martina Rossi

Avete mai visto il marito di Marina La Rosa? Ecco Chi è Guido [FOTO] : Marina La Rosa ha raggiunto la notorietà prendendo parte alla prima edizione del Grande Fratello, in cui le era stato attribuito il soprannome di “gatta morta” per via dei suoi tentativi di seduzione nei confronti dei partecipanti del reality. Oggi Marina è mamma di Renato e Gabriele, avuti dal marito Guido Bellitti. Ecco chi è Guido Bellitti, il marito di Marina La Rosa [FOTO] Guido Bellitti è un avvocato che si occupa di legislazione ...

Il caso di Luca SacChi e quello di Martina Rossi - stasera a Chi l'ha visto? : Si torna a parlare dei casi di Luca Sacchi e Martina Rossi. Ospiti di Federica Sciarelli: i genitori di Sacchi e la madre della Rossi.

Stasera in tv | Chi l’ha visto? | le anticipazioni del 4 dicembre : Appuntamento a questa sera, mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 21:20 su Rai3 con una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”: ecco le anticipazioni Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 21:20 su Rai3 con “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Oggi sarà il giorno di Anastasia: cosa dirà la ragazza […] L'articolo Stasera in tv | Chi l’ha visto? | le ...

Chi l’ha visto | Anticipazioni puntata mercoledì 4 dicembre 2019 : Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma tv in onda in prima serata su RaiTre, condotto da Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” è il programma tv dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli con la regia di Simonetta Morresi, va in onda su RaiTre il […] L'articolo Chi l’ha visto | Anticipazioni puntata mercoledì 4 dicembre ...

Omicidio Luca SacChi - ora parla la mamma del ragazzo morto : “Anastasiya? Con Princi - ho visto…” : “Anastasiya per me era come una figlia, lo ricordo sempre come stavamo insieme, ci divertivamo tantissimo dentro casa, sempre scherzi… mi manca quel periodo, vedevamo film, stavamo tranquilli. Ora non capisco più, non riesco a capire come mai tutto questo”. A parlare è Tina Galati, la madre di Luca Sacchi, in collegamento con ‘Porta a Porta’ con il marito Alfonso. “Avevo comprato ad Anastasiya un pigiama rosso ...

Chi l’ha visto | Anticipazioni puntata mercoledì 4 dicembre 2019 : Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma tv in onda in prima serata su RaiTre, condotto da Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” è il programma tv dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli con la regia di Simonetta Morresi, va in onda su RaiTre il […] L'articolo Chi l’ha visto | Anticipazioni puntata mercoledì 4 dicembre ...

Genoa-Torino - Mazzarri sferza Zaza : “visto il momento devo fare scelte forti - gioca Chi si allena bene” : L’allenatore granata ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Genoa, lanciando una frecciatina a Simone Zaza Vittoria salutare per il Torino, che torna a respirare superando di misura il Genoa al Ferraris, grazie alla rete di Bremer. Tre punti pesantissimi per i granata, che si portano dietro però il caso Zaza, escluso nonostante il ko di Belotti. Marco Alpozzi/LaPresse Interrogato sulla questione, Mazzarri non ha risparmiato una ...

Guendalina Tavassi - dopo gli attacChi della primogenita tutto il suo amore per il figlio Salvatore. Mai visto? È il piccolo di casa : Il Natale rappresenta la ricorrenza in cui spesso ci si ferma a riflettere. Il bilancio è su tutto, sugli affetti, sulla propria vita, su ciò che si è lasciato intentato e su tutto quello che poteva rivelarsi differente per un’esistenza migliore. Anche i volti più noti non sono esenti da momenti simili e a riflettere, questa volta, è una mamma innamorata: Guendalina Tavassi, che ha deciso di non replicare, nonostante il duro colpo. Le ...

SacChi - elogio alla Juve : 'Si è visto a sprazzi il calcio brillante e armonioso di Sarri' : La Juventus di Maurizio Sarri sembra prendere forma e soprattutto in Champions League sta dimostrando a tratti un gioco davvero efficace ed offensivo, d'altronde le quattro vittorie su cinque partite (col successo di Madrid sfuggito solo nel finale) sono un bottino importante per la Juventus nella massima competizione europea. Sui bianconeri e sul tecnico Sarri si è soffermato Arrigo Sacchi, da sempre grande estimatore dell'allenatore toscano. ...

Chiara Ferragni “istruisce” Fedez su quello che deve dire : il video mai visto prima : Non si può certamente dire che a Fedez manchino le giuste attenzioni. Chiara Ferragni è una moglie piena di cure e attenzioni e conosce molto bene il carattere istintivo del marito. Con i giusti modi, Chiara ha messo in rima qualche consiglio e ne ha cantate di belle, ma questa volta a modo suo. Gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo e bisogna sempre trovare la strada migliore per superarli. Attenta e premurosa, Chiara Ferragni trova ...

Ascolti tv - Rai1 vince con Giallini-Gassmann : 'Chi l'ha visto?' batte ancora 'Oltre la soglia' : 3 milioni di telespettatori e il 14% di share per il film 'Se Dio viole', la fiction di Canale 5 non decolla

Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019. Se Dio Vuole 13% - Oltre la Soglia (8.9%) battuto da Chi l’ha Visto (10.6%). Chiambretti parte dal 5.8% - male la Bignardi (1.3%) : Se Dio Vuole - Alessandro Gassmann e Marco Giallini Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha catturato l’attenzione di 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019. Se Dio Vuole 13% - Chi l’ha Visto? 10.6% - Oltre la Soglia 8.9% - La Mummia 8% : Se Dio Vuole - Alessandro Gassmann e Marco Giallini Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha catturato l’attenzione di 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera quattro casi di violenza sulle donne : Federica Sciarelli affronterà i casi di quattro donne, quelli di Claudia Stabile, Antonietta Giarnieri, Martina Rossi e Ana Maria di Piazza.