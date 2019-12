Bullismo a Non è la Rai? La verità di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan : “A ‘Non è la Rai’ c’era anche un po’ di Bullismo” : Il successo per la showgirl napoletana Miriana Trevisan è arrivato a soli 19 anni, grazie a Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni. Miriam ed il successo grazie a ‘Non è la Rai’ A Rai Radio 2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, nel corso della trasmissione I lunatici, ha raccontato com’era l’atmosfera che si viveva negli studi di registrazione. Miriana racconta: “Mi sono divertita tantissimo, era un grande ...

Il monologo di Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa contro il Bullismo : “Le parole hanno un peso ma non lo ricordiamo” : Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa apre la puntata di domenica 24 novembre con un monologo sul bullismo. Avrà fatto riferimento a Fedez, o forse no, in conferenza stampa, nel presentare il nuovo disco Accetto Miracoli e parlare d'odio, l'odio manifestato in ogni forma e ogni luogo. Ha accennato a cantanti che attraverso i testi delle loro canzoni incitano il bullismo, utilizzando termine poco consoni e poco appropriati. Fedez si è sentito ...

Fedez replica a Tiziano Ferro : «Canzone vecchia - non volevo offendere. Sono pronto a fare cose insieme contro Bullismo e omofobia» : Dopo le accuse di Tiziano Ferro, Fedez replica all'intervista. Il rapper è stato tirato in ballo dal cantante che si è detto offeso per alcune parole di una canzone di Fedez in cui...

Chef Rubio - Rai 2 lo sceglie come testimonial contro il cyber-Bullismo : non è una barzelletta : Chef Rubio testimonial anti-bullismo: la cosa suona strana. Sarebbe un po' come se Giuliano Ferrara diventasse il simbolo delle diete. Ci sarebbe da ridere ma la notizia, riportata da Dagospia, fa piangere. Il defenestrato (da Discovery Channel) Chef Rubio sarà ospite domani sera in seconda serata s

Juventus - la rivelazione di Bonucci : “io vittima di Bullismo - ma non mi son fatto mettere i piedi in testa” : Il difensore della Juventus ha parlato del romanzo scritto sul bullismo, rivelando di esserne stato vittima in passato Un romanzo sul bullismo, un’idea di Francesco Ceniti sposata in pieno da Leonardo Bonucci, che ha voluto dare il proprio contributo per combattere una delle piaghe più serie della nostra società. Fabio Ferrari/LaPresse Un tema che tocca molto il difensore della Juventus, anche lui vittima di bullismo in passato, una ...