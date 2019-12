Android 11 vi farà anche da patente e carta d’identità | ora è ufficiale

Utilizzate spesso accessori Bluetooth o USB su Android? Questa falla non vi farà dormire sogni tranquilli : Alcuni ricercatori hanno creato un'applicazione in grado di sfruttare una vulnerabilità degli smartphone Android se collegati ad accessori Bluetooth o USB L'articolo Utilizzate spesso accessori Bluetooth o USB su Android? Questa falla non vi farà dormire sogni tranquilli proviene da TuttoAndroid.