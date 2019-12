All Together Now | concorrente disabile parla del suo dramma J-Ax sbotta

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Federico Martello a AllNow confessa: “Sono stati prevenuti con me a causa della mia disabilità” In questa prima puntata della seconda edizione di AllNow di Michelle Hunziker ci sono stati tanti concorrenti che hanno incantato la giuria con la loro voce. E uno tra questi è stato indubbiamente il, Federico Martello. Il ragazzo ha cantato It had better tonight di Michael Bublè. E solo per un soffio non è riuscito ad accedere direttamente alla finale di AllNow 2. Una volta finita l’esibizione ha fatto una chiacchierata con i giurati. E in questa occasione J-Ax gli ha chiesto se abbia già partecipato a qualche concorso o programma. A quel punto Federico Martello di AllNow ha dato una risposta che ha spiazzato: “Ho partecipato all’estero a delle gare di canto…In Italia purtroppo siamo avanti e ...

