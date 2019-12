A Napoli e non solo arriva il giocattolo sospeso perché il Natale è un diritto di tutti

Andrea - da Napoli a Praga : “Non sono scappato perché la disprezzassi…” : Un Paese, l’Italia, che non riesce a coltivare il talento dei giovani, che non riesce a trattenerli con lavori soddisfacenti e neppure ben retribuiti. Troppo preso dalle risse di sola propaganda politica non guarda alle difficoltà di un Paese spaccato, al Sud svuotato e impoverito dall’emigrazione di migliaia di giovani e laureati. Lo confermano gli ultimi dati del rapporto Svimez che indica in circa duecentomila i laureati persi negli ...

Multe Napoli - i giocatori non vorrebbero pagare : il motivo : I giocatori del Napoli sarebbero restii a pagare le Multe comminate dopo l’ammutinamento dal ritiro: ecco il motivo Il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno. Dopo l’apparente stato di calma, all’indomani dell’incontro tra la squadra e il presidente De Laurentiis, nuove nubi si addensano su Castel Volturno. Come riportato da Repubblica, la squadra si rifiuterebbe di pagare le Multe perchè pensa che ciò ...

Di Marzio : «Ancelotti andrà via dal Napoli a fine anno - a meno che la situazioni non precipiti» : Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del Napoli e soprattutto sul futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti a Sky Sport 24: “Il percorso di Ancelotti nel Napoli è destinato a concludersi a fine stagione. Questo ciclo deve però finire a fine campionato e non in corso. Se la situazione dovesse poi precipitare nelle prossime due partite, non escludo che il tecnico possa rischiare il posto. Bisogna capire ...

Telese incredulo : ”Com’è possibile che a Napoli non abbiano fatto giocare Rog?” : Telese: due scarti sono la cerniera del Cagliari. Come si fa a buttare Rog e Nainggolan? Luca Telese, giornalista, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare dell’andamento del Cagliari, del Napoli e di Rog – Nainggolan, una cerniera che funziona alla perfezione nella squadra sarda. Queste le sue parole: SU CAGLIARI E Napoli “Ogni giocatore è un Spa, non puoi tirargli le ...

El Larguero : il Real torna all’attacco per Fabian. Lo spagnolo non vuole rinnovare con il Napoli : Il Real Madrid torna a pensare a Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta El Larguero di Cadena Ser, la firma dello spagnolo del Napoli è diventata una priorità per i Blancos. E’ dalla scorsa estate che il club spagnolo vorrebbe il centrocampista partenopeo. All’epoca il suo prezzo era tra gli 80-90 milioni e soprattutto lui non era disposto a lasciare Ancelotti e l’Italia dopo una sola stagione. Ora torna ...

Cucci : al San Paolo non ha perso il Napoli - ma ha vinto il Bologna. Sinisa ritrova una squadra vera : Sinisa è tornato, scrive Italo Cucci sul Corriere dello Sport. Lo ha detto lui in conferenza stampa, ma lo ha soprattutto detto Dzemaili dopo aver battuto il Napoli. «Dobbiamo fare i bravi sennò fa il cattivo». Sinisa non è cattivo. E’, piuttosto, “severo, implacabile, un sergente di ferro, uno spaccaballe (fra amici), addirittura un persecutore”. Aveva ammonito i suoi, alla vigilia del match al San Paolo, aveva messo loro ...

D’Esposito (Il Fatto) : Il Napoli avrebbe dovuto prevedere la crisi - non ha ascoltato Ancelotti : Una lettrice scrive al Fatto Quotidiano e si interroga sulla bontà della decisione di Carlo Ancelotti di mandare tutti in ritiro. “non rischia di inimicarsi ulteriormente i suoi giocatori? E di chi è la colpa dell’attuale divisione tra l’allenatore e lo spogliatoio? È vero che i calciatori si stanno comportando in modo irresponsabile, tuttavia il tecnico non sta facendo nulla per riportare l’armonia e il giusto spirito di ...

Calzona (ex vice di Sarri) : «Questo Napoli non può giocare col 4-3-3» : Calzona (ex vice di Sarri): «Questo Napoli non può giocare col 4-3-3». Sul momento no del Napoli, il Corriere del Mezzogiorno ha interpellato Francesco Calzona vice di Maurizio Sarri nel triennio napoletano. Anche Calzona, come Ancelotti nel suo discorso, ha puntato sull’aspetto mentale: «Quando la testa non c’è, diventa tutto insormontabile, poi vengono tutti gli altri discorsi, come per esempio la tattica. Non credo che questa squadra ...

Mattino : Ancelotti non voleva i dirigenti del Napoli alla riunione con la squadra : La riunione di ieri tra i calciatori e Ancelotti è stata una riunione strettamente tra di loro, come sottolinea il Mattino oggi, a cui non h preso parte nessun altro, nemmeno il vice allenatore Davide Ancelotti, una scelta precisa di Carlo che non voleva i dirigenti del Napoli presenti Sono le 10,45 quando Ancelotti si chiude nella stanza delle sedute tattiche con la squadra. Solo loro. Allenatore e calciatori. Fuori tutti gli altri: dal figlio ...

Boga al Napoli? L’agente apre : «Non lo escludo in futuro» : L’agente di Boga ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza già a gennaio: «Napoli? Non lo escludo in futuro» Daniel Boga, l’agente di Jeremie Boga, a Radio Punto Nuovo ha parlato del suo possibile addio già a gennaio: «Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con il Sassuolo e la terminerà con loro. Per adesso è concentrato con il suo club e darà il meglio per esso». E ...

D’Amico : ”Lotta per lo Scudetto? Non c’è mai entrato il Napoli” : D’Amico: il Napoli ha fatto due ottime partite con il Liverpool, ma possono essere due casi. Non credo possa arrivare fino in fondo in Coppa Vincenzo D’Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato della giornata di campionato e dei maggiori temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. D’amico -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli. Queste le sue parole: Su Ancelotti e il Napoli “Lotta per ...

Alvino : “Chi non accetta il ritiro va contro il Napoli e contro la maglia” : Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti ha rivisto le proprie convinzioni, lui fu il primo a non condividere il ritiro ma adesso è il primo a proporlo. Non è schizofrenico, è intelligente ed ha capito che restare uniti è l’unico modo per uscire da questa situazione. Non importa che tipo di ritiro è, puntino o altro, se ...

Napoli - alcuni calciatori contro Ancelotti : non vogliono il ritiro : Napoli, alcuni calciatori contro Ancelotti: non vogliono il ritiro Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il ritiro ai microfoni di Sky Sport 24. “Non tutti i calciatori sono d’accordo con la scelta del ritiro da parte di Ancelotti. Il gruppo si è trovato diviso in due parti, una era d’accordo con la scelta del ritiro, mentre un’altra parte non è convinta che il ritiro sia la soluzione giusta per trovare una ...

Crisi Napoli - il problema non sono le multe ma Ancelotti : ha fallito prima lui - poi lo spogliatoio : È nato prima l’uovo o la gallina? Applicato al Napoli: è nata prima la Crisi in campo o quella nello spogliatoio? È difficile commentare il disastroso campionato degli azzurri senza pensare al caos che ha travolto squadra e società nelle ultime settimane: il ritiro forzato, l’ammutinamento dei calciatori, le carte bollate di De Laurentiis e le multe notificate a mezza rosa. In queste condizioni i risultati negativi sono ovvi. Eppure si rischia ...