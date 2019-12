A Milano arriva il panettone sospeso

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) A Napoli si fa da secoli con il caffè e ora ail: dal 7 al 22 dicembre in nove pasticcerie della città si può comprare unper chi non può comprarlo, rendendo la tavola delle feste speciale per tutti. L’iniziativa nasce grazie all’AssociazioneETS, neonata no profit che si occupa di raccogliere e donare panettoni a persone in stato di indigenza in città. Appena nata, ha già raggruppato alcune delle migliori pasticcerie di. Le pasticcerie che partecipano all’iniziativa sono identificate da una vetrofania e sono: Alvin’s (via Melchiorre Gioia 14) Davide Longoni (via Gerolamo Tiraboschi 19) e Mercato del Suffragio (piazza Santa Maria del Suffragio), Giacomo (via Pasquale Sottocorno 5), Massimo 1970 (via Giuseppe Ripamonti 5), Moriondo (via Marghera 10), San Gregorio (via San Gregorio 1), Sant Ambroeus (corso Giacomo ...

