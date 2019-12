Uomini e Donne | Luigi Mastroianni e Sissi | finalmente la verità sul loro rapporto

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Non sono aggressiva - forse non vado più di moda" : Una lunga confessione a cuore aperto quella condivisa da una delle protagoniste più longeve e più amate del Trono Over di Uomini e Donne, e no, non stiamo stavolta parlando di Gemma Galgani. Tra le altre protagoniste del parterre femminile del programma di Canale 5, infatti, ricordiamo con piacere la mantovana Barbara De Santi, già presente nel programma anni fa, ma tornata a Uomini e Donne soltanto di recente.La donna, intervistata dal ...

Uomini e Donne gossip - Beatrice Valli incinta : “Infezione pericolosa” : Beatrice Valli di Uomini e Donne conferma la gravidanza e svela: “Ho avuto un’infezione pericolosa” Beatrice Valli, dopo settimane di silenzi, ha finalmente confermato di essere incinta per la terza volta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto spiegare ai suoi fedeli sostenitori come mai lei e il suo compagno Marco Fantini hanno preferito rivelare la lieta notizia soltanto dopo svariate settimane, nonostante in ...

Uomini e Donne - la prima foto di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta. E la decisione che spiazza : Giulia Quattrociocche ha scelto. E la sua è la prima scelta andata “a buon fine” di questa stagione del trono classico di Uomini e Donne. Come si ricorderà, Sara Tozzi ha abbandonato il trono anzitempo mentre Alessandro Zarino ha ricevuto un secco no da Veronica Burchielli, che ora ha preso il suo posto sulla famosa poltrona rossa. Manca solo Giulio Raselli ma sembra piuttosto lontano ancora dal prendere una decisione. Tornando a Giulia, la ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019 : Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over c’è sempre più complicità tra Gemma e Juan Luis. I due dopo aver visto un filmato si commuovono insieme. Tina redarguisce la piemontese! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al trono Over di Uomini e Donne! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019: Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne : Giulio Raselli Rivela Perché Non Ha Una Scelta! : Il Trono Classico di Uomini e Donne in questa stagione sta avendo non pochi problemi. Dopo la scelta anticipata di Alessandro Zarino e l’attuale situazione complicata con Veronica, anche Giulio Raselli è in un momento difficile. Adesso ha svelato Perché non ha ancora una scelta. Ecco le dichiarazioni del tronista! Giulio Raselli è in un momento difficile e per questo non ha una Scelta! Il Trono Classico di Uomini e Donne in questo periodo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando esce con Roberta e poi bacia Veronica : Non sono mancati gli argomenti di discussione nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e donne che si è tenuta sabato 30 novembre. In tale occasione, oltre alla inaspettata proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, è stato concesso ampio spazio anche ad Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha fatto il punto sulla frequentazione con alcune dame del parterre, raccontando di avere riallacciato i rapporti con ...

Uomini e Donne oggi : discussioni - lacrime e chiarimenti : Uomini e Donne oggi, puntata del Trono Over: Gemma felice con Juan Luis, colpo di scena per Ida e Riccardo oggi Uomini e Donne vede al centro della scena i protagonisti del Trono Over. La puntata prende inizio con Gemma e la sua storia con Juan Luis. Viene mandato in onda un filmato che riguarda […] L'articolo Uomini e Donne oggi: discussioni, lacrime e chiarimenti proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne boom : “Il matrimonio in prima serata”. Colpo di scena dopo la proposta di nozze : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, c’è il vero Colpo di scena. Ce ne sono stati diversi in realtà in questi mesi, ma questo supera ogni aspettativa. Li avevamo lasciati in rotta. Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, la dama ha chiuso ogni rapporto. Quando Maria ha chiesto: “Riccardo tu cosa pensi di provare per lei?”, lui ha risposto sicuro: “Io sarei pronto a ricominciare perché il sentimento c’è”. Ma lei, prima di lasciare lo ...

Anticipazioni trono over Uomini e donne : Gemma Galgani e Juan Luis piangono insieme : Gemma Galgani è in attesa di un bacio passionale che per ora sembra non arrivare da parte del suo Juan Luis. La dama del trono over infatti vorrebbe tanto che il cavaliere si lasciasse andare del tutto con lei ma i tempi non sono ancora maturi. Sabato 30 novembre snono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne, e oltre alla proposta di matrimonio di Riccardo a Ida si è chiaramente parlato anche della torinese. Il pianto di Gemma e Juan ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 3 dicembre : 'Ida che caz*o hai fatto!' - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni puntata di oggi, 3 dicembre, del Trono Over: baci e avvicinamenti tra Gemma Galgani e Juan Luis, scontri tra Ida e Riccardo

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne - le offese superano il limite : “Ma Eugenio come fa?!”. E sono tutti dalla sua parte : sono anni che Francesca Del Taglia è uscita da Uomini e Donne con Eugenio Colombo. Corteggiatrice lei e tronista lui, la coppia è sicuramente una delle più amate in assoluto dal pubblico di Maria De Filippi. Francesca è riuscita a rimanere nel cuore dei telespettatori per essere stata in grado di far capitolare Eugenio. Il loro, tra l’altro, è uno degli amori più longevi di Uomini e Donne: Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, infatti, stanno ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma ha passato la notte con Juan? : Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma è andata da Juan Luis in albergo La puntata del martedì a Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 tornerà in onda il Trono Over e Gemma Galgani e Juan Luis saranno i protagonisti. In studio verrà mostrato un video in cui la dama e il cavaliere hanno trascorso del tempo in casetta, guardando un film e parlando del colpo di fulmine. Juan Luis racconterà a Gemma ...

Scandalo a Uomini e Donne - Gemma Galgani smascherata da Giorgio Manetti : ‘non ce la farai mai…’ : Giorgio Manetti recentemente si è lasciato andare ad una lunga intervista al magazine Uomini e Donne. Il cavaliere, che ha fatto parte del parterre maschile molti anni, ha deciso di abbandonare il programma a seguito delle accuse e dei conflitti che spesso l’hano visto protagonista all’interno del programma. Gianni Sperti, ad esempio, ha sempre accusato […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, Gemma Galgani smascherata da ...

