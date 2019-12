“Nuzzi tagliati le pal**” Stefania Nobile furiosa a Live | Non è la D’Urso

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lite in diretta tra Gianlugi Nuzzi e, Non è la. A far scoccare la scintilla il conduttore, Nuzzi quando ha preso la parola e si è rivolto all’ex imbonitrice televisiva: “Ritengo Wanna Marchi l’espressione di ciò che dovrebbe ripugnare ogni persona onesta. Lei ha fatto del male ai bisognosi. Non l’ho mai vista bussare alle porte delle persone che lei ha truffato. Io avrei dato i miei soldi per recuperare queste persone. C’erano madri che si rivolgevano a lei perché avevano il figlio malato di tumore”.è intervenuta in difesa della madre: “Lei assolve tutti gli assassini, mia madre non ha ucciso nessuno. Vada a Quarto Grado ad assolvere gli assassini. Lo sapevo Barbara, che mi mettevi qua perché non volevi che io intervenissi. Se la puntata è su questi toni, io prendo mia madre e ce ne andiamo. ...

