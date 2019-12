“Non ti vuole!” Gemma | ancora lacrime di delusione | per la dama non c’è pace

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019)Galganiprotagonista a Uomini e Donne. Latorinese sta infatti tenendo banco per la sua storia con il cavaliere Jean Luis. Una storia che per molti sembra costruita a tavolino per permettere aGalgani di rimanerepiù di quanto è accaduto in trasmissione. Tra i più critici, Gianni Sperti e Tina Cipollari che conGalgani ha avuto sempre un rapporto conflittuale, rasserenato solo in poche occasioni. Quello che accadrà non è dato sapere. Quello che è certo è che diGalgani e Jean Luis sentiremo parlare a lungo nonostante un pizzico dinel cuore della. Nell’ultima puntataGalgani si è lasciata andare a un lungo sfogo con il cavaliere. Il tutto poi si è risolto nel migliore dei modi, infatti la conoscenza tra i due procede davvero a gonfie vele. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna, fatta all’interno della casetta. Qui ...

Capezzone : Ecco il vero dramma di #Renzi, con cui non può e non vuole fare i conti: gli italiani non gli credono più nemmeno s… - Mov5Stelle : Ancora una volta la Lega vota contro gli interessi dei cittadini e poi cerca di ribaltare la realtà. Non sarà che l… - CarloCalenda : #Azione e’ nata per un motivo molto semplice: dare una alternativa a chi non vuole vedere al governo Di Maio o Salv… -