L' immortale | il Ciro di Gomorra tra presente e passato

La terza vita di Ciro porta “Gomorra” nella sale con “L’immortale” : La serie di "Gomorra" prosegue al cinema con un esperimento unico in Italia: "L'immortale" diretto da Marco D'Amore, che racconta le radici e l'evoluzione di Ciro di Marzio, è un film a sè stante ma è anche il ponte tra la quarta e la quinta stagione di "Gomorra". Inizia lì dove il racconto si è interrotto e mostra il presente di Ciro, che non è morto, e continua la sua attività criminale nel Baltico. Parallelamente emergono i ricordi di quando ...

