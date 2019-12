L' amicizia a colpi di penna tra Cioran ed Eliade

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Luigi Iannone Le lettere tra i due scrittori romeni raccontano un dialogo filosofico durato mezzo secolo Se fosse possibile eternare l'anima della Romania in una foto, quella scattata nel 1977 a Parigi da Louis Monier, in cui si vedono uno accanto all'altroe Ionesco, ne sarebbe la perfetta figurazione. Paese malato di nostalgia, cantato dai suoi esuli, arginato nelle libertà e nel progresso dalle tirannie, la Romania si svela magnificamente in quelle tre figure. Ottima è l'operazione di Massimo Carloni e Horia Corneliu Cicortanel raccogliere e tradurre mezzo secolo di corrispondenza integrale tra(Una segreta complicità. Lettere 1933-1983, Adelphi, pagg. 300, euro 22): un carteggio composto da 146 lettere (96 del primo e 50 del secondo) in cui sfumature su vicende private, confessioni, disillusioni, giudizi critici, arricchiscono e completano ...

