I genitori di Luca Sacchi | «Ci manca da morire Princi? In casa nostra era maleducato…»

(Di martedì 3 dicembre 2019) Mamma Tina e papà Alfonso,di, sono intervenuti a Porta a Porta, nel giorno degli ultimi interrogatori di garanzia, oltre che di Pirino e Del Grosso accusati per l’omicidio del personal trainer, anche del suo amico di scuola, Giovanni. Di quell’amico di, la madre diha detto: «Non mi è mai piaciuto ma i figli non sempre ti ascoltano e ti dicono “sei troppo esagerata e protettiva”», ha detto la mamma del giovane personal trainer ucciso il 23 ottobre scorso nel quartiere dei Colli Albani, a Roma. A Bruno Vespa che le ha chiesto perché non gli piacesse, la signora ha risposto: «Era maleducato, faceva come voleva lui, aprire il frigorifero… Inmia nessuno fa cosi». In questi giorni, intanto, si è andato delineando il ruolo di Anastasia, la fidanzata della vittima, ora indagata: «Per me era come una figlia. ...

