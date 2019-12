Grave problema per Ivana Trump? Sul web notano uno strano tic VIDEO

kontrokultura

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ieri è andata in onda una nuova puntata della trasmissione serale di Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso. Tra i vari ospiti della serata c’è stata anche l’ex di Donaldche, tuttavia, è apparsa affetta da undi salute. Per tutta la durata dell’intervista, infatti, la donna non ha fatto … L'articoloper? Sul webunotic () proviene da KontroKultura.

stanzaselvaggia : Quando gli uomini ricordano che anche le donne uccidono, dovrebbero sforzarsi di capire la differenza tra crimine e… - carlaruocco1 : Gli 11 miliardi di euro stanziati su base pluriennale per la protezione del territorio sono un'ottima notizia. Ora… - alex_orlowski : Esiste un grave problema di estrema destra alimentata da alcuni partiti italiani. #fcknzs #facciamorete -