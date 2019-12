Gli indagati per l' omicidio Sacchi fanno scena muta col gip

Rigopiano - cadono le accuse per tutti Gli indagati. Il papà di Stefano sotto processo per aver portato i fiori al fiGlio : Archiviazioni per 22 indagati dopo la valanga sull’hotel Rigopiano. Escono dall’inchiesta anche gli ex governatori dell’Abruzzo: le famiglie delle vittime accusano la giustizia. È stata disposta l’archiviazione da parte del gip di Pescara per 22 indagati nell’inchiesta riguardante l’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Nella struttura nel 2017, a causa di una valanga morirono 29 persone. ...

Rigopiano - archiviazione per i 22 indagati : anche Gli ex governatori abruzzesi. Nell'hotel 29 morti : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuto il...

Corruzione elettorale - non solo Sammartino : sono 13 Gli indagati nell’inchiesta dei pm di Catania : sono in tredici in totale gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Catania in cui risulta iscritto il deputato regionale di Italia viva all’Assemblea siciliana, Luca Sammartino. Le contestazioni degli inquirenti- secondo quanto riporta La Sicilia – vanno dalle ipotizzate assunzioni in aziende private, a presunte raccomandazioni per promozioni o trasferimenti in sanità o partecipate. Ma anche ...

Ama Spa - anche Gianni Lemmetti tra Gli indagati per i conti della partecipata dei rifiuti. Pm ha chiesto archiviazione : C’è anche Gianni Lemmetti fra gli indagati dalla Procura di Roma sul caso dei conti di Ama Spa, la società partecipata dei rifiuti. L’assessore capitolino al Bilancio, per il quale la pm Claudia Terracina ha chiesto l’archiviazione, si è presentato questa mattina insieme al suo avvocato avvocati all’udienza del gip Anna Maria Gavoni, che dovrà decidere se accogliere la richiesta dei magistrati o procedere comunque verso il rinvio giudizio gli ...

Guido Crosetto : "Il decreto fiscale prevede il sequestro di tutti i patrimoni deGli indagati per evasione" : Guido Crosetto lancia un pesantissimo allarme sul decreto fiscale, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Mentre si parla della crisi del Movimento 5 stelle e di elezioni regionali, dice il Fratello d'Italia si sta discutendo alla Camera di qualcosa di molto importante, che riguarda le tasch

Dissesto al comune di Catania - ex sindaco tra Gli indagati : Fine indagine nell'inchiesta sul Dissesto del comune di Catania: la Guardia di finanza ha notificato l'avviso di fine indagine nei confronti di 36 persone nell'ambito di una inchiesta per falso in bilancio nell'ente dal 2013 al 2018. Tra gli indagati l'ex sindaco Enzo Bianco e componenti delle sue giunte amministrative. Agli atti della inchiesta anche la relazione della Corte dei conti che ha portato al Dissesto finanziario. Secondo la Guardia ...

La procura di Agrigento ha iscritto Matteo Salvini nel registro deGli indagati per il caso della nave Open Arms di agosto : La procura di Agrigento ha iscritto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms dello scorso agosto, con l’accusa di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio, come era stato nel caso Diciotti. L’indagine

Inchiesta Universiadi - la difesa deGli indagati : “Totalmente estranei” : Sui quotidiani cittadini, oggi, le reazioni degli indagati nell’Inchiesta sull’Universiade. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che nel mirino degli investigatori sono finiti, indagati per corruzione, il vice di Vincenzo De Luca alla Regione Campania, Fulvio Bonabitacola, l’armatore della MSC Crociere Gianluigi Aponte. E anche Rocco Chechile, amministratore della società proprietaria del Grand Hotel Salerno, una delle ...

Universiadi - Bonavitacola tra Gli indagati : corruzione - blitz nel Grand Hotel Salerno : È uno degli alberghi che ha ospitato staff ed atleti durante le Universiadi, il Grande evento sportivo organizzato in Campania la scorsa estate. Ed è anche uno degli alberghi...

Ponte Morandi - uno deGli indagati : forse è crollato per il cedimento di un cassone : A ipotizzarlo è stato uno degli indagati per i falsi report sui viadotti, per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme con altre persone

Blitz neGli ambienti di estrema destra : 12 indagati - inneggiavano all'odio razziale : Avrebbero inneggiato all'odio razziale e al fascismo le persone coinvolte nell'inchiesta su presunti appartenenti ad ambienti dell'estremismo di destra che questa mattina ha portato a una...

Concordato Astaldi - indagati due commissari. Perquisiti Gli uffici : La Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alla procedura di ammissione al Concordato preventivo in continuità della società Astaldi Spa. Nel registro degli indagati sono finiti due commissari: Stefano Ambrosini e Francesco Rocchi, accusati di corruzione in atti giudiziari