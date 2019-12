Geometra ucciso per errore nella faida | condannati a 30 anni i due killer del clan

ilmattino

(Di martedì 3 dicembre 2019) La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato due condanne a 30ciascuno per due esponenti delBelforte, cosca attiva dalla fine degli'80 al 2000 nel Casertano. Le...

