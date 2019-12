Fondo salva-Stati | Brunetta | “Da che parte sto tra Meloni | Salvini e Conte? Da quella del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) “L’informativa del presidente del Consigliosulla revisione del Mes? Innanzitutto, c’è un dato positivo, perché il Parlamento è tornato centrale. Come avevamo richiesto,è venuto in Aula e tornerà il 10 dicembre, in vista del Consiglio Europeo del 12 e del 13 dicembre”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Forza Italia, Renato, intervistato dal giornalista Lanfranco Palazzolo. “Il 10 dicembre – puntualizza- si voterà per una risoluzione di maggioranza, auspicando che ci sia una maggioranza su questi temi. Noi di Forza Italia proporremo delle bozze di risoluzione, Lega e Fratelli d’Italia le faranno su altre posizioni. Noi siamo per la Ue, per l’euro, per il Mes, per l’unione bancaria, per il bilancio unico della Ue. Ma siamo anche per la conferenza sul futuro della Ue, ...

borghi_claudio : Quello che non torna nella ricostruzione di Conte sul Fondo Salva-Stati - fattoquotidiano : Fondo salva-Stati, Bersani: “Da Conte intervento puntualissimo. Ha dimostrato che da opposizioni sono state sparate… - matteosalvinimi : #Salvini: Non è un Fondo “Salva Stati”, ma “Salva Banche” o “Taglia Stati”. Si usano i soldi dei Paesi in difficolt… -