ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport parla delladi, ma non tanto perché Messi ha vinto il suo sesto pallone d’oro e battuto ancora una volta il rivale portoghese. CR7 può diventare un problema anche per la Juve che tanto lo ha voluto e tanto lo ha osannato Un anno e pochi mesi dopo il suo faraonico acquisto, la presenza di CR7 nella Juve sembra quasi un impiccio, un impedimento al gioco. Paradossale, ma in parte vero Nel suo primo anno alla Juveè stato posto al centro del progetto anche a discapito di altri calciatori com Dybala, ma considerando l’indotto che il portoghese ha fruttato alla società torinese, poco importava se Dybala era infelice, contava solo la felicità di. Quest’anno però la storia è cambiata.ha perso la condizione, si è infortunato e siccome per far giocar lui bisognava togliere spazio agli altri, si è cominciato a ...

napolista : CorSport: «La crisi di Ronaldo, il Sarri di Napoli lo avrebbe messo in panchina» «Adesso a Sarri tocca fare l’Alle… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? -Crisi | #Messi #PallonedOro. #Ronaldo è un caso -#Conte, come… - AndreaLongo84 : RT @glmdj: ????Caro @Cristiano, guarda cosa scrive di te il @CorSport, uno di quei giornali che non dovrai mai incrociare nemmeno per sbagl… -