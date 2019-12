Traffico Roma del 02-12-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE RomaNINA E LA RUSTICA IN DIREZIONE SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CI SONO DISAGI SULLA CASSIA PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO A LA STORTA IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANNINO ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 10 : 30 : STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIRIA CITTADINA, ANCHE SE RESTANO CODE SU GRAN PARTE DELLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO ALL’USCITA TIBURTINA, CODE ANCHE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, ANCHE A CAUSA DEL ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09 : 30 : RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico SU TUTTE LE CONSOLARI CON CODE IN ENTRATA IN CITTÀ. IN PARTICOLARE, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. E PROPRIO AL CENTRO CI SONO DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA TIBERINA; CI SONO CODE SUI LUNGOTEVERE AVENTINO, DEI PIERLEONI E DE CENCI. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09 : 00 : NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. TRAFFICATISSIMO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 08 : 00 : ANCORA QUALCHE PROBLMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. È DECISAMENTE AUMENTATO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA, CASSIA E TRIONFALE E DA QUI SINO ALL’USCITA AURELIA. ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 07 : 30 : INCIDENTE SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDETINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITA PRENESTINA E TIBURTINA. Traffico CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 19 : 30 : UN INICIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LEGGERI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA APPIA ALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI. SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma. RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI , ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 18 : 30 : SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE. RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA ARDEATINA ALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA CASILINA TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TUSCIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA ARDEATINA ALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. TERMINERA’ ALLE 18 ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO COMMERCIALE DI CASTEL RomaNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 15 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE, DISAGI SOLO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN CANTEIRE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, LIMITAZIONI AL Traffico E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELLO STADIO OLIMPICO DOVE SI STA DISPUTANDO LA PARTITA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A. TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU ...