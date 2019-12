Torino | paziente con grave aritmia cardiaca salvato da un robot

thesocialpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nuovo importante progresso nel campo delle operazioni chirurgiche. Per la prima volta aè stato utilizzato un “elettricista” per salvare la vita ad uncardiopatico. È il primo caso in Italia Si chiama Stereotaxis ed è un sistema di sistema di navigazione magnetica remota. In poche parole, un’elettricista che aiuta a mappare i cuori malati. Per questo motivo i medici dell’ospedale Mauriziano dil’hanno utilizzato per la prima volta per curare un, un 65enne che era stato colpito da unarresto cardiaco.L’uomo, come riportato da numerosi quotidiani tra cui Repubblica, a seguito dell’infarto ha sofferto di unaventricolare. L’è un disturbo caratterizzato dall’alterazione del ritmo cardiaco e può essere mortale. Per curarlo, la sala di elettrofisiologia del reparto di Cardiologia ha utilizzato questo, ...

