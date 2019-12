Tennis | lo scambio più lungo della storia | 53 minuti e 1890 colpi | se non è record questo…

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Due giovaniti sono stati i protagonisti di unadavvero incredibile: lopiùdel mondo è andato in scena in Brasile Ricordate lopiùal quale abbiate mai assistito durante una partita da? Una cinquantina di, forse 60, ma difficilmente il vostro personalissimoda osservatori sarà arrivato oltre. Ebbene, c’è chi ha fatto molto ma molto di più. Si tratta di due bambini di nove anni, Rafael Souza e Vinicius Gilioli, i quali durante un incontroSanta Catarina Cup in Brasile, hanno distrutto ogni. I due giovaniti hanno messo in piedi unodurato ben 53, finendo stremati il punto davvero incredibile. “Nessuno si aspettava una cosa del genere – ha raccontato l’allenatore di uno dei due ragazzini a Veja.com – giocavano su un campo nella zona centrale del club, tappa di ...

anderdrew92 : RAGAAAAAA MA SONO PAZZI - TennisWorldit : Storico in Brasile: scambio di 53 minuti e 1890 colpi... tra due bambini! - wwwSPORTit : VIDEO – Tennis, il geniale scambio ‘invisibile’ tra Federer e Zverev: la pallina non c’è -