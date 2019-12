ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019) È un Matteo“fortunatamente stanco”, quello che si presenta davanti le telecamere dell’Agenzia Vista pronta a catturare dieci minuti di intervista in un’insolita location, qual è quella dell’ufficio al Senato del leader della Lega. “Se non fossi stanco, vorrebbe dire che non avrei da fare…” dice l’ex vice premier seduto su una scrivania e sotto un tetto in legno che richiama quello di uno chalet a Courmayeur. Ma siamo a Roma, in una stanza dove spicca il tricolore, e un tavolo che raccoglie “un anno di ministero dell’Interno”: stemmi “di polizia di Stato… polizia ferroviaria, vigili del fuoco…”. “Un pezzo di cuore che ho lasciato lì”, puntella. Alcuni passi avanti, e irrompe una libreria che sembra una vetrina di un bazar: gagliardetti del Milan, libri, piatti in ceramica, souvenir, all’interno di una piccola botte c’è pure un presepe. Come c’è pure una ruspa su un ripiano (in ...

ilfogliettone : Rosari, coltelli e biciclette: Il 'tesoro' di Salvini - -