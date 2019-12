Roma : 'niente casa in affitto perché sono nero' - la denuncia di uno chef capoverdiano (2) : (Adnkronos) - "L'agenzia - prosegue Luca Neves - ha ricevuto dal proprietario della casa, un monolocale, delle direttive ben precise. Non vuole né persone di colore né gay o lesbiche. E l'impiegata, mortificata, mi ha detto che tempo fa una coppia di lesbiche, pur di prendere la casa, non ha detto c

Roma : ‘niente casa in affitto perché sono nero’ - la denuncia di uno chef capoverdiano (2) : (Adnkronos) – “L’agenzia – prosegue Luca Neves – ha ricevuto dal proprietario della casa, un monolocale, delle direttive ben precise. Non vuole né persone di colore né gay o lesbiche. E l’impiegata, mortificata, mi ha detto che tempo fa una coppia di lesbiche, pur di prendere la casa, non ha detto che fosse una coppia omosessuale. Ma dopo tempo è venuto fuori e hanno dovuto lasciare la casa”. Luca Neves ...

Roma : ‘niente casa in affitto perché sono nero’ - la denuncia di uno chef capoverdiano (3) : (Adnkronos) – Poi Luca Neves spiega che “altre persone meno forti di me vivono con molto dolore episodi come questo. Ecco perché voglio denunciare quanto accaduto”. Intanto Neves è in attesa del permesso di soggiorno. “Mi hanno detto che mi faranno sapere a marzo 2020- spiega – quando ho appuntamento in questura”. E denuncia anche che “siamo arrivati al punto da creare una sorta di ‘faida’ ...

Lega - Giorgetti : “Elezioni anticipate se vinciamo in Emilia Romagna? Boh - secondo me non cambierà niente”. E attacca Gualtieri sul Mes : “Mes? Quello che non va è che decisioni vitali sull’economia e sulla vita dei cittadini sono trasferiti a un organismo ‘privato’, dove dei signori, coperti da immunità totale, che non rispondono a nessuno, tantomeno ai Paesi di provenienza e ai rispettivi Parlamenti, decidono se far morire o meno l’economia e la finanza di uno Stato”. Sono le parole del deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Quanto vale il M5s in Emilia Romagna - non sposta niente" : Il voto su Rousseau ha costretto il M5s a correre in Emilia Romagna. Ora, Beppe Grillo briga affinché i grillini affianchino il Pd: obiettivo dei giallorossi, trovare un qualunque modo per sbarrare la strada alla Lega e a Lucia Borgonzoni. Eppure, a detta di Alessandra Ghisleri, i grillini non potra

Roma : con questo piano niente più campi rom - ma ‘sbandati’ senza fissa dimora : Sembrerebbe una buona notizia: per la prima volta a Roma il numero delle famiglie che vivono nei container dei “villaggi attrezzati” è in sensibile diminuzione. In realtà dietro questa importante novità – che ci farebbe riconsiderare la bontà del “piano rom” della giunta Raggi – si cela una verità dalle conseguenze drammatiche: lo svuotamento dei “campi rom” Romani sta avvenendo non in forza dell’efficacia dei percorsi inclusivi ...

Contro la Roma l'errore arbitrale è evidente - ma il Var non ha niente di sacro : [Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 26 e domenica 27 ottobre la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 25 ottobre] Dopo Roma-Borussia Mönchengladbach sono tutti a favore del Var: impensabile tornare indietro, si legge e

Europa League - niente tecnologia e Medioevo calcistico. Roma beffata dal Monchengladbach : il rigore è come il VAR - non esiste : La Roma va vicina ad un importante successo, ma viene raggiunta dal Borussia Monchengladbach a tempo scaduto: il calcio di rigore è un abbaglio dell’arbitro, ma non c’è il VAR per correggerlo Serata di Europa League amara per la Roma. La formazione di Fonseca, ampiamente rimaneggiata a causa di tanti infortuni pesanti (Pellegrini, Kalinic, Mkhitaryan e Cristante su tutti) raccoglie un pareggio casalingo contro il Borussia ...