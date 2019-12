Pochettino sul futuro | «Sto valutando tanti progetti»

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’ex tecnico degli Spurs, Maurizio, ha parlato del proprioche a meno di sorprese sarà ancora in Europa Torna a parlare Maurizioa due settimane dall’esonero da parte del Tottenham. Il tecnico argentino ha parlato del suoai microfoni di Fox Sport Argentina. «Ci sono molti club einteressanti, ma per adesso la cosa più importante per me è schiarirmi le idee dopo cinque stagioni e mezzo incredibili con il Tottenham. Voglio ritrovare le giuste motivazioni e il mio obiettivo è allenare in Europa: è difficile che possa tornare in Argentina, anche se, per il bene della mia famiglia, non mi rifiuterei di lavorare qui. Ora, però, devo attendere per qualche giorno e smaltire questo esonero. La mia prima decisione è stata quella di tornare in Argentina per vedere famiglia ed amici, ma aspetto di tornare in Europa per prendere decisioni sul mio ...

