Mes | Sassoli | “Bloccare riforma metterebbe a rischio credibilità dell’Italia”

meteoweek

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il presidente del Parlamento europeo: “Ladel Mes non danneggia il paese e ci sono alcuni aspetti che possono essere migliorati. Questi si trovano nel più complessivo pacchetto didella zona euro, non nel trattato del Meccanismo” Polemizzare sul Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) non è una buona mossa per l’Italia alla luce … L'articolo Mes,: “Bloccaredell’Italia” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Oggi su Rep: ???? David Sassoli: “Bloccare la riforma del Mes è una scelta ad alto rischio per la credibilità dell’It… - borghi_claudio : Oggi a cantare a favore del MES abbiamo per ora Gualtieri, Scholtz, Tria, Gentiloni e Sassoli... Direi che potrebb… - marco_disca : RT @VittorioDeSant7: QUESTO VENALE DISFATTISTA TRADITORE DEL POPOLO ITALIANO Mes, Sassoli: bloccare riforma è un rischioso per credibilit… -