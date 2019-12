ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Serena Granato In una nuova intervista, l'ex conduttrice ha rivelato di aver cambiato stile di vita, seguendo l'esempio dei figli maggiorenni Dopo essere stata estromessa dai palinsesti delle reti Rai, presentati lo scorso 9 luglio, Cristinaè tornata a far parlare di sé, raccontandosi in un'intervista concessa al magazine Grazia. La giornalista e conduttrice televisiva, nata ad Alessandria e classe 1964, ha fatto sapere di aver cambiato stile di vita, seguendo l'esempio dei suoi figli maggiorenni. L'ex conduttrice di Domenica in ha dichiarato, in particolare, che nonpiù, per non influire sullo spreco di risorse. Però, consumaquando è a cenacasa. “Mi sono prefissata alcuni obiettivi – ha esordito Cristina, nella sua ultima intervista concessa a Grazia -. Non compro più, anche se la mangio occasionalmente, quando vadoa ...

Notiziedi_it : La Parodi fa la gretina. Non compra la carne ?ma la mangia fuori - Italia_Notizie : La Parodi fa la gretina. Non compra la carne ?ma la mangia fuori - LuigiSusin : La Parodi fa la gretina. Non compra la carne ?ma la mangia fuori -